Под Петербургом у «собак-птичек» появилось пополнение

Пока родители-енотоидные собаки отправились на поиски пропитания, подросшие щенки решили самостоятельно обследовать окрестности норы, в которой появились на свет около месяца назад. Биологу Павлу Глазкову повезло застать малышей без родителей — если бы те были рядом, то в целях безопасности обязательно загнали бы их обратно.

Енотовидная собака, второе название которой — уссурийская лисица, родом с Дальнего Востока. В Ленобласть ее начали завозить в 1936 году как ценный промысловый вид. Звери успешно прижились: сейчас в области обитает около 5 тысяч особей, встречаются они и в Петербурге.