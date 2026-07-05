Под Петербургом у «собак-птичек» появилось пополнение

Потомство обнаружили во Всеволожском районе Ленобласти.
Пока родители-енотоидные собаки отправились на поиски пропитания, подросшие щенки решили самостоятельно обследовать окрестности норы, в которой появились на свет около месяца назад. Биологу Павлу Глазкову повезло застать малышей без родителей — если бы те были рядом, то в целях безопасности обязательно загнали бы их обратно.
Енотовидная собака, второе название которой — уссурийская лисица, родом с Дальнего Востока. В Ленобласть ее начали завозить в 1936 году как ценный промысловый вид. Звери успешно прижились: сейчас в области обитает около 5 тысяч особей, встречаются они и в Петербурге.
Глазков подчеркнул, что эти животные живут парами, и самцы активно участвуют в выкармливании и воспитании потомства. Интересно, что одинокие особи находят друг друга еще осенью — мирно, без драк, и залегают в зимнюю спячку уже вдвоём, чтобы весной продолжить род.
Енотовидные собаки издают тонкие, похожие на птичьи звуки. Неудивительно, что в Японии их прозвали «собаками-птичками».
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