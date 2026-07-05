На Ушаковской развязке обновили 57 светильников

Натриевые лампы заменили на энергоэффективные светодиодные фонари, в том числе и под эстакадой. Инженерное сооружение, введенное в эксплуатацию в 2000 году, оставалось одним из немногих крупных узлов, где еще использовалось устаревшее освещение. За четверть века эксплуатации плафоны утратили прозрачность, а корпуса светильников местами остались без покрытия.
Работы на девятипролетной эстакаде проведены в рамках подписанной программы взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» при участии Ассоциации «Невский свет». По программе благоустройства, которую ПАО «Газпром» реализует с 2007 года, уже поменяли светильники на улице Кирочной (от Литейного до Суворовского проспекта), Рубинштейна, проспекте Чернышевского, набережной реки Фонтанки (от улицы Пестеля до набережной Кутузова), Сампсониевском мосту и многих других знаковых объектах города.
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