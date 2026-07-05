На Ушаковской развязке обновили 57 светильников

Работы на девятипролетной эстакаде проведены в рамках подписанной программы взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» при участии Ассоциации «Невский свет». По программе благоустройства, которую ПАО «Газпром» реализует с 2007 года, уже поменяли светильники на улице Кирочной (от Литейного до Суворовского проспекта), Рубинштейна, проспекте Чернышевского, набережной реки Фонтанки (от улицы Пестеля до набережной Кутузова), Сампсониевском мосту и многих других знаковых объектах города.