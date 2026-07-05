Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На Ушаковской развязке обновили 57 светильников

Натриевые лампы заменили на энергоэффективные светодиодные фонари, в том числе и под эстакадой. Инженерное сооружение, введенное в эксплуатацию в 2000 году, оставалось одним из немногих крупных узлов, где еще использовалось устаревшее освещение. За четверть века эксплуатации плафоны утратили прозрачность, а корпуса светильников местами остались без покрытия.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Газпром

Работы на девятипролетной эстакаде проведены в рамках подписанной программы взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» при участии Ассоциации «Невский свет». По программе благоустройства, которую ПАО «Газпром» реализует с 2007 года, уже поменяли светильники на улице Кирочной (от Литейного до Суворовского проспекта), Рубинштейна, проспекте Чернышевского, набережной реки Фонтанки (от улицы Пестеля до набережной Кутузова), Сампсониевском мосту и многих других знаковых объектах города.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: