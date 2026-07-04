У Новой Голландии появился собственный прогулочный теплоход — навигация уже стартовала!

Стандартный билет на рейсы до 23:45 стоит 2000 рублей в будни и 2200 — в пятницу и выходные. Поездки после полуночи с понедельника по четверг обойдутся в 2400 рублей, с пятницы по воскресенье — в 2600.

Для льготных категорий (школьников, студентов, пенсионеров, членов многодетных семей и ветеранов боевых действий) действуют специальные тарифы: на маршруты до 23:45 в будни — 1700 рублей, в выходные — 2200. Поездки после полуночи с понедельника по четверг обойдутся в 2100 рублей, в пятницу — 2300, в выходные — 2600.