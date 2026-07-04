У Новой Голландии появился собственный прогулочный теплоход — навигация уже стартовала!

Навигация стартовала в субботу, 4 июля, в 13:30. Помимо ежедневных рейсов, предусмотрена специальная культурная программа: экскурсии с историками и краеведами, а также ночные выходы в Неву на развод мостов.
За основу нового прогулочного теплохода взяли культовую ленинградскую модель «Фонтанка», созданную в 1970-х специально для городских рек и каналов. Дизайн разработал архитектор Иннокентий Падалко.
Внутри — интерьер в стиле классических круизных лайнеров и буфет от кафе Aster. Днем в меню гостям предлагаются булочки и кофе, а вечером — бутерброды с игристым!
Стандартный билет на рейсы до 23:45 стоит 2000 рублей в будни и 2200 — в пятницу и выходные. Поездки после полуночи с понедельника по четверг обойдутся в 2400 рублей, с пятницы по воскресенье — в 2600.
Для льготных категорий (школьников, студентов, пенсионеров, членов многодетных семей и ветеранов боевых действий) действуют специальные тарифы: на маршруты до 23:45 в будни — 1700 рублей, в выходные — 2200. Поездки после полуночи с понедельника по четверг обойдутся в 2100 рублей, в пятницу — 2300, в выходные — 2600.
Билеты уже поступили в продажу — их можно приобрести на сайте острова или в Инфоцентре.
Отправление — с причала на Английской набережной, который находится в 5 минутах ходьбы от Новой Голландии. Завершается последний ночной рейс у Аничкова моста.
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