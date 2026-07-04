В Петербурге дождливо: температура поднимется до +22 градусов

В субботу, 4 июля, погоду в Петербурге определяет циклон, центр которого к середине дня окажется над юго-западом Ленобласти.

Температура воздуха составит +20…+22 градуса, а в Ленобласти — +18…+23 градуса. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, при грозе его порывы могут усиливаться. Атмосферное давление изменится мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье также ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Ночью температура составит +14…+16 градусов, днем — +19…+21 градус, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.