«Я сама это выбрала»: клиентки «Ночлежки» снялись в необычной социальной рекламе

Женщины вместе со стилистом подобрали образы, а фэшн-фотограф Ольга Тупоногова-Волкова сняла их портреты в студии.
Каждый снимок сопровождает слоган: «Я сама это выбрала. Выбирают одежду, а не бездомность».
Проект обыгрывает два стереотипа. Первый — будто люди становятся бездомными по собственному желанию. Второй — что бездомный человек перестает следить за собой и выглядит неопрятно.
Авторы проекта подчеркивают: в мире, где выбор стал роскошью, особенно ценно говорить о внутренней силе и праве быть собой. Идею разработали совместно со студией VProject, рассказали в телеграм-канале «Ночлежка».
Комментарии (0)