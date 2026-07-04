«Я сама это выбрала»: клиентки «Ночлежки» снялись в необычной социальной рекламе

Каждый снимок сопровождает слоган: «Я сама это выбрала. Выбирают одежду, а не бездомность».

Проект обыгрывает два стереотипа. Первый — будто люди становятся бездомными по собственному желанию. Второй — что бездомный человек перестает следить за собой и выглядит неопрятно.

Авторы проекта подчеркивают: в мире, где выбор стал роскошью, особенно ценно говорить о внутренней силе и праве быть собой. Идею разработали совместно со студией VProject, рассказали в телеграм-канале «Ночлежка».