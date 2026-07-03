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Податься на визу Кипра через BLS International можно вновь с понедельника

Оформлять разрешения на въезд в страну через центры компании-посредника снова смогут россияне после почти трехнедельной паузы. Прием документов возобновится 6 июля, сообщили в посольстве республики в Москве.

DaLiu / Shutterstock

В дипмиссии пояснили, что возобновление сотрудничества с визовым оператором позволит сделать процесс подачи документов удобнее и расширит возможности для заявителей. Помимо визового сбора, при подаче документов через визовый центр необходимо оплатить сервисный сбор в размере пяти евро. По данным на 3 июля, консульский сбор составляет 90 евро для заявителей старше 12 лет и 45 евро — для детей от 6 до 12 лет.

Визовые центры под руководством BLS International перестали принимать документы для разрешений на въезд на Кипр 15 июня. Причиной этого стало истечение срока договора оператора с посольством. При этом оформить визу можно было лично в консульском отделе посольства в Москве, а также в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.  

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