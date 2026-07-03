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Лося с бархатистыми рогами заметили в Юнтоловском заказнике

Кадрами со зверем, аппетитно поедающим водные растения, в своем блоге поделился биолог Павел Глазков. По словам ученого, жители Петербурга наблюдают за животным, которое обитает в черте города, уже второй год.

На снимках видно, что рога у лося покрыты тонкой бархатистой кожицей — это значит, что они продолжают расти и ветвиться. Окостенеет этот «головной убор» только в конце августа, когда у лосей начнется брачный период, пишет Глазков. Сейчас для роста рогов лосю нужны питательные вещества. Именно их зверь и получает из водных и околоводных растений, вроде кувшинок, стрелолиста и кубышки, — в них содержится большое количество протеинов, жиров и минеральных веществ, объясняет биолог. За сутки крупное животное может съесть до 35 килограммов такой растительности.

Лось из Юнтоловского заказника привык к присутствию человека и не реагирует на людей, поэтому Глазков призывает не злоупотреблять доверием зверя. Во-первых, говорит ученый, к животному не нужно приближаться — это небезопасно. Лучше любоваться им издалека. Во-вторых, не стоит выгуливать без поводков своих питомцев. Они могут спровоцировать лося на нападение.

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