«Аудиоловушки» установили в Новоорловском заказнике. Они обучат нейросети фиксировать нарушения

«Аудиоловушки» в Новоорловском заказнике — совместный проект профильного комитета, Центра технологий для общества Yandex Cloud и Природоохранного фонда защитников природы. Его основная идея — автоматизированный анализ аудио-обстановки на территории в режиме онлайн. Установленные устройства реагируют как на естественный шум природы (голоса птиц и сезонные изменения), так и на «тревожные» сигналы (выстрелы, шум работающей пилы или двигателя в неположенном месте), пишет Соловейчик. Если испытания пройдут успешно, технологию будут использовать для контроля за обстановкой и анализа видового состава фауны заказника.

Сейчас в Петербурге насчитывается 18 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 11 из них относятся к заказникам. ООПТ такого типа создают для сохранения редких видов животных и растений. В отличие от заповедников, куда можно попасть только по пропускам, в заказниках действуют менее строгие правила. Например, на таких территориях можно гулять. Новоорловский заказник создали в августе 2015 года. В нем среди прочего запрещены строительство, рубка деревьев, охота, разведение огня и поездки на машинах.

Сегодня с помощью современных технологий в городе следят как за благоустройством, так и за общественным порядком. Так, в конце мая в Смольном рассказали об установках камер видеонаблюдения с видеоаналитикой и аудиоинформированием. Устройства умеют искать тех, кто купается в запрещенных зонах и курит в неположенных местах, а также — следить за количеством купающихся, наличием водного транспорта и животных на пляже.