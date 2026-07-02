Дождь в Петербурге «уйдет на перерыв» в пятницу

В четверг, 2 июля, Петербург оказался во власти небольшого, но активного циклона «Юна», сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Атмосферный вихрь сформировал в регионе облачную и дождливую погоду. По оценкам синоптика, за ближайшие сутки может выпасть от четверти до трети от месячной нормы осадков июля.