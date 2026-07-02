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Дождь в Петербурге «уйдет на перерыв» в пятницу

Хоть и ненадолго, город отдохнет от осадков 3 июля, пишет синоптик Александр Колесов. По его словам, днем будет сухо, воздух прогреется до +20…+22 градусов, однако уже вечером циклон принесет дождь.

Максим Бабенко / Собака.ru

В четверг, 2 июля, Петербург оказался во власти небольшого, но активного циклона «Юна», сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Атмосферный вихрь сформировал в регионе облачную и дождливую погоду. По оценкам синоптика, за ближайшие сутки может выпасть от четверти до трети от месячной нормы осадков июля.

Когда убийственная волна жары из Европы дойдет до России? Какие регионы заденет? И возможны ли +40 градусов в Петербурге?

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