35-й марафон «Белые ночи», ради которого перекроют центр города, пройдет на выходных

Участники марафона стартуют от территории у стадиона «Газпром Арена», а финишируют на Дворцовой площади. Бегунов ждут дистанции 10 или 42,2 километра. Также в спортивной программе — эстафета для всех желающих и студенческая эстафета. Маршрут обеих дистанций будет линейным и пройдет по центральной части города. Самая протяженная дистанция пройдет по 10 островам Петербурга. С маршрута участникам откроются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор, отмечают организаторы.

Для зрителей по маршруту обеих дистанций организуют более 35 специальных точек поддержки. Все локации отметят на карте болельщика, которую опубликуют на официальном сайте забега. Следить за ходом соревнований также можно онлайн. Прямую трансляцию проведут в официальном сообществе марафона «Белые ночи» во «ВКонтакте».

За призовые места поборются около 90 спортсменов элитного кластера. 19 из них приедут в Петербург из Марокко, Испании, Эфиопии, Кении, Беларуси, Узбекистана и Киргизии. В этом году общий призовой фонд от организаторов, включая бонусные выплаты, составит более 7,5 млн рублей.