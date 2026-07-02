35-й марафон «Белые ночи», ради которого перекроют центр города, пройдет на выходных

В субботу, 4 июля, на старт выйдут бегуны из 47 стран и более 600 городов и населенных пунктов России, сообщили Собака.ru организаторы. Комитет по транспорту уже анонсировал перекрытия, которые затронут в том числе Адмиралтейскую, Дворцовую, Петроградскую и Синопскую набережные. Карту маршрутов забега опубликовала ГАТИ.
Участники марафона стартуют от территории у стадиона «Газпром Арена», а финишируют на Дворцовой площади. Бегунов ждут дистанции 10 или 42,2 километра. Также в спортивной программе — эстафета для всех желающих и студенческая эстафета. Маршрут обеих дистанций будет линейным и пройдет по центральной части города. Самая протяженная дистанция пройдет по 10 островам Петербурга. С маршрута участникам откроются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор, отмечают организаторы.
Для зрителей по маршруту обеих дистанций организуют более 35 специальных точек поддержки. Все локации отметят на карте болельщика, которую опубликуют на официальном сайте забега. Следить за ходом соревнований также можно онлайн. Прямую трансляцию проведут в официальном сообществе марафона «Белые ночи» во «ВКонтакте».
За призовые места поборются около 90 спортсменов элитного кластера. 19 из них приедут в Петербург из Марокко, Испании, Эфиопии, Кении, Беларуси, Узбекистана и Киргизии. В этом году общий призовой фонд от организаторов, включая бонусные выплаты, составит более 7,5 млн рублей.
Дмитрий Тарасов
Директор СберПрайм марафона «Белые ночи» и сооснователь Бегового сообщества
Помимо заметного туристического потока, марафон «Белые ночи» приносит Петербургу значимый экономический эффект. По результатам нашего исследования, в 2025 году он составил более 3 млрд рублей — это более чем в два раза больше, чем годом ранее. Для нас это показатель того, что марафон «Белые ночи» давно вышел за рамки спортивного старта и стал событием, которое поддерживает интерес к Петербургу и объединяет вокруг него людей из разных городов и стран.
Марафон «Белые ночи» впервые прошел в Петербурге в 1990 году, собрав 471 участника. За годы проведения менялись время старта и маршрут, а после двухлетнего перерыва из-за пандемии в 2022 году забег вернулся к своему историческому ночному формату. В 2026 году марафон пройдет уже в 35-й раз.
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