В каком случае собственнику вернут жилье, разъяснил Верховный суд после дела Долиной

В обзор вошли 20 правовых позиций, основанных на судебной практике 2022-2025 годов. Из него следует, что сам по себе факт обмана продавца мошенниками еще не означает автоматическую отмену сделки. Чтобы договор купли-продажи признали недействительным, необходимо установить, что покупатель знал о мошеннической схеме или при должной внимательности должен был заметить признаки обмана. Если же сделка уже исполнена и суд признает ее недействительной, стороны должны вернуть друг другу все полученное по договору: продавцу — жилье, покупателю — деньги.

Верховный суд также указал, что заблуждение продавца о причинах продажи недвижимости само по себе не делает сделку недействительной. При рассмотрении таких споров суды должны оценивать добросовестность покупателя и учитывать обстоятельства заключения договора. Кроме того, в обзоре разъясняется порядок рассмотрения сделок, совершенных людьми, которые не осознавали значение своих действий. Такое состояние человека в момент купли-продажи нужно доказать в суде, чтобы договор аннулировали. Также суды должны выяснять, было ли известно покупателю, что все собственники жилья дали свое согласие на его продажу. Отдельно отмечается, что договор дарения могут признать недействительным, если он был заключен для вывода имущества от кредиторов при банкротстве.

В 2024 году певица Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников и под их влиянием продала элитную квартиру в Хамовниках. Позже она оспорила сделку в суде, и все инстанции встали на ее сторону. В результате договор признали недействительным, а покупательница Полина Лурье лишилась и квартиры, и заплаченных за нее денег. Разбирательства дошли до Верховного суда, который в середине декабря 2025 года признал сделку недействительной. В январе этого года адвокат Лурье получила ключи от жилья. В деталях этого дела и «эффекта Долиной» разбиралась Собака.ru.