Пол обрушился на первом этаже дома на Сытнинской. Десятки жильцов эвакуировали

Ущерб получила аптека, расположенная на первом этаже здания, — в ней рухнул пол площадью 35 квадратных метров, пишет «Фонтанка». В доме находится 46 квартир, в которых проживают 128 жителей. К полуночи Ваньчков сообщил, что из здания эвакуировали 24 человек — их отправили в школу №91. Четыре семьи, по предварительной информации, планировали уехать к родственникам и знакомым. Три семьи разместили в отдельных квартирах в социальном доме. Остальные жильцы вернулись в свои квартиры.

Специалисты провели обследование строительных конструкций здания для оценки их технического состояния, а утром 2 июля дом также должны детально обследовать. По словам главы ЖКС Александра Мухтарова, об аварийности конструкций знали до обрушения, пишет «Фонтанка». Документы на противоаварийный ремонт передавали в Фонд капремонта.

По факту обрушения утром 2 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи устанавливают детали происшествия, отметили в ведомстве.

Это не первый подобный инцидент в Петербурге. В августе 2024 года частично обрушился дом на Большой Зеленина, 1/44. В крыле дома, которое выходит на эту улицу, просели этажи. Обрушение случилось после начала очередного этапа капремонта. Работы тогда вели в том числе в подвале и на первом этаже. Жильцов дома сначала эвакуировали и разместили в соседней школе, а затем — в близлежащем социальном центре. После обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подрядчик нарушил правила безопасности, поэтому несущая стена и «иные конструкции» обрушились, считает следствие. Дом продолжают ремонтировать, а жильцы пока не вернулись в квартиры.