Первая яхта, стартовавшая перед «Алыми Парусами» из Петербурга, прибыла в Калининград

Организаторы проекта — музей-заповедник «Петергоф» и «Музей Мирового океана» — в этом году в поход отправили десять парусных яхт почти с сотней человек на борту. Флотилию сопровождает учебное судно с курсантами Морской технической академии имени адмирала Сенявина.

Старт состоялся 25 июня на набережной Лейтенанта Шмидта под гудок ледокола «Красин». Участникам предстояло пройти более тысячи километров до Калининграда без заходов в промежуточные порты.

Капитан «Юлии» Виктор Онищенко рассказал, что в первые дни экипаж столкнулся со встречным штормом. Приходилось идти против ветра и волн, а местами использовать двигатель, чтобы не терять скорость.

По словам организаторов, цель похода — укреплять связь между двумя балтийскими городами, развивать яхтенный туризм и передавать морские традиции новым поколениям — от опытных капитанов к молодым курсантам.

В Калининграде до начала июля останутся восемь яхт, после чего они отправятся в обратный путь. 4 июля их приход отметят большой регатой в честь 80-летия Калининградской области, а 12 июля проект торжественно завершится в Петергофе.

Текст: Максим Бабенко, Александр Олексюк