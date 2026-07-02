Первая яхта, стартовавшая перед «Алыми Парусами» из Петербурга, прибыла в Калининград

Первой из десяти яхт проекта «Россия на Балтике», прибывшей в Калининград, стала «Юлия», сообщили 30 июня «Известия». Уже четвертое лето подряд участники этого морского похода соединяют парусным маршрутом два балтийских города, сохраняя традиции дальнего мореплавания.
Организаторы проекта — музей-заповедник «Петергоф» и «Музей Мирового океана» — в этом году в поход отправили десять парусных яхт почти с сотней человек на борту. Флотилию сопровождает учебное судно с курсантами Морской технической академии имени адмирала Сенявина.
Старт состоялся 25 июня на набережной Лейтенанта Шмидта под гудок ледокола «Красин». Участникам предстояло пройти более тысячи километров до Калининграда без заходов в промежуточные порты.
Капитан «Юлии» Виктор Онищенко рассказал, что в первые дни экипаж столкнулся со встречным штормом. Приходилось идти против ветра и волн, а местами использовать двигатель, чтобы не терять скорость.
По словам организаторов, цель похода — укреплять связь между двумя балтийскими городами, развивать яхтенный туризм и передавать морские традиции новым поколениям — от опытных капитанов к молодым курсантам.
В Калининграде до начала июля останутся восемь яхт, после чего они отправятся в обратный путь. 4 июля их приход отметят большой регатой в честь 80-летия Калининградской области, а 12 июля проект торжественно завершится в Петергофе.
Текст: Максим Бабенко, Александр Олексюк
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