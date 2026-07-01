Более тысячи нарушений правил благоустройства выявил ИИ в Петербурге за шесть месяцев

За неубранный лед на крышах города в первые шесть месяцев этого года ИИ вынес 395 постановлений. Еще 352 протоколов система выписала за посторонние рисунки на фасадах нежилых зданий, 211 — за незаконно размещенные кондиционеры. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года более 90% всех постановлений приходилось на два вида нарушений — рисунки на фасадах и незаконно размещенные кондиционеры.

Как отмечают в городском правительстве, эта статистика изменилась после того, как в 2025 году систему научили выявлять сосульки и наледь на кровлях, борщевик Сосновского, разрушения фасадов и другие виды нарушений правил благоустройства. Теперь нейросетевой комплекс «Городовой» видит больше, подчеркивают власти Петербурга.

К весне этого года «Городовой» был способен распознавать 23 вида нарушений на частных зданиях и землях, а также на территориях муниципальных образований. Что еще умеет эта система, чем отличается от обычных камер наблюдения и какую пользу она приносит благоустройству Петербурга, Собака.ru рассказывала в этом материале.

Текст: Максим Бабенко, Вероника Михайлова