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Более тысячи нарушений правил благоустройства выявил ИИ в Петербурге за шесть месяцев

Нейросетевые комплексы «Городовой» помогли вынести 1165 постановлений за первое полугодие 2026 года, что незначительно меньше прошлогодних показателей. Самым распространенным нарушением за этот период стали сосульки и наледь на кровлях нежилых зданий. Об этом говорится в отчете Государственной административно-технической инспекции, который публикует Смольный.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

За неубранный лед на крышах города в первые шесть месяцев этого года ИИ вынес 395 постановлений. Еще 352 протоколов система выписала за посторонние рисунки на фасадах нежилых зданий, 211 — за незаконно размещенные кондиционеры. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года более 90% всех постановлений приходилось на два вида нарушений — рисунки на фасадах и незаконно размещенные кондиционеры.

Как отмечают в городском правительстве, эта статистика изменилась после того, как в 2025 году систему научили выявлять сосульки и наледь на кровлях, борщевик Сосновского, разрушения фасадов и другие виды нарушений правил благоустройства. Теперь нейросетевой комплекс «Городовой» видит больше, подчеркивают власти Петербурга.

К весне этого года «Городовой» был способен распознавать 23 вида нарушений на частных зданиях и землях, а также на территориях муниципальных образований. Что еще умеет эта система, чем отличается от обычных камер наблюдения и какую пользу она приносит благоустройству Петербурга, Собака.ru рассказывала в этом материале.

Текст: Максим Бабенко, Вероника Михайлова

ИИ уже следит за благоустройством в Петербурге: главное о системе «Городовой» — аналоге профессии XIX века

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