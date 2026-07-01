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Россия закрыла семь погранпереходов с Латвией, Эстонией и Финляндией

На границах c этими странами с 1 июля российское правительство приостановило работу железнодорожных пунктов пропуска, следует из опубликованного документа на официальном портале правовой информации. Распоряжение регулирует передвижение людей, транспорта, товаров и грузов.

GagoDesign / Shutterstock

Среди пунктов, которые закроются на границе с Финляндией, — Выборг, Вяртсиля, Люття, Санкт-Петербург-Финляндский и Светогорск. На границе с Эстонией приостановят работу Печоры-Псковские, а с Латвией — пункт в Пыталове. Режим работы других КПП в этих направлениях останется прежним.

На границе с Эстонией продолжает работать КПП в Ивангороде. На этом участке с эстонской стороны снова скапливаются очереди, сообщали в российском таможенном управлении накануне. В ведомстве утверждают, что некоторые люди ожидают прохождения пограничного пункта больше суток и вынуждены искать ночлег в Эстонии.

Скопление путешественников на границе российские таможенники связывают «с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль». С 15 июня график работы КПП в Нарве сократили на четыре часа. Если раньше пешеходов пропускали с 7:00 до 23:00, то теперь пройти таможенный пункт можно до 19:00.

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