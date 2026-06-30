Около трехсот человек не смогли пересечь границу в Нарве и остались ночевать в Эстонии

Как следует из видеотрансляции, 30 июня за 12 минут до закрытия КПП очередь из путешественников по-прежнему оставалась длинной — вереница пешеходов почти доходила до памятника с буквами Narva.

Некоторые люди ожидают прохождения пограничного пункта больше суток, пишут представители российской таможни. По утверждению ведомства, в прошедшие выходные и понедельник, 28 и 29 июня, в среднем за сутки эстонская сторона пропускала на выход около 500 человек. Они связывают скопление путешественников на границе «с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль».

С 15 июня его график работы КПП в Нарве сократили на четыре часа. Если раньше пешеходов пропускали с 7:00 до 23:00, то теперь пройти таможенный пункт можно до 19:00.