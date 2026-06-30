Корги выселили из квартиры в Петербурге по решению суда

После развода бывшие супруги остались совладельцами квартиры в равных долях. В ней жил мужчина вместе с собакой породы корги. Женщина обратилась в суд и заявила, что у нее аллергия на шерсть, и потребовала убрать питомца из квартиры, хотя сама там не жила. Мужчина в суде пытался доказать, что это связано с местью из-за раздела имущества, однако суд встал на сторону бывшей супруги и запретил держать собаку в квартире.

Когда решение поступило судебным приставам, мужчину предупредили об ответственности за его неисполнение. После назначения исполнительского сбора в 10 тысяч рублей он передал корги знакомым, которые согласились заботиться о собаке.