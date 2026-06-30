В «Севкабель Порту» пройдет «Архисинтез» художников и архитекторов

В полдень 1 июля в лофте «Студия 42» соберутся художники, архитекторы и дизайнеры из разных городов России, чтобы обсудить, как искусство, технологии и городская среда меняют облик современных городов.
Среди спикеров — главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко, основатель петербургского бюро INTERCOLUMNIUM Евгений Подгорнов и известный псковский архитектор Юрий Ширяев.
После лекций и дискуссий участников ждет прогулка по Неве на «Архиботике имени Петра Великого» с музыкальной программой в исполнении контрабасиста Владимира Волкова и вибрафониста Алексея Чижика. Участие в форуме бесплатное по регистрации, на речную часть программы — по билетам или приглашениям.
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