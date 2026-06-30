В «Севкабель Порту» пройдет «Архисинтез» художников и архитекторов

Среди спикеров — главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко, основатель петербургского бюро INTERCOLUMNIUM Евгений Подгорнов и известный псковский архитектор Юрий Ширяев.

После лекций и дискуссий участников ждет прогулка по Неве на «Архиботике имени Петра Великого» с музыкальной программой в исполнении контрабасиста Владимира Волкова и вибрафониста Алексея Чижика. Участие в форуме бесплатное по регистрации, на речную часть программы — по билетам или приглашениям.