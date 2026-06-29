Когда убийственная волна жары из Европы дойдет до России? Какие регионы заденет? И возможны ли +40 градусов в Петербурге?

О том, возможна ли в Петербурге такая жара в принципе

От этой волны жары Петербург защитила конкретная синоптическая обстановка. Барические образования (циклоны и антициклоны, — прим. Собака.ru) так расположились в конце июня 2026 года, что тепло из Европы пройдет южнее. В Калининграде, к примеру, вчера было +35 градусов.

То есть циклоны из Западной Атлантики, которые идут к нам через Скандинавию, не пускают антициклон к нам, при этом сами снабжая нас более холодной воздушной массой. Однако погоду определяют не только циклоны и антициклоны. Есть еще и так называемый высотный перенос воздушной массы.

Сейчас ситуация складывается таким образом, что граница теплой и холодной воздушных масс проходит по южной Балтике. Струйные течения воздуха на большой высоте обеспечивают постоянное движение, не позволяя антициклону встать над городом. Но эта ситуация может в любой момент поменяться. Почему нет? Тогда атлантические циклоны будут оттесняться севернее, к Мурманску и Архангельску, а в Петербурге мы увидим волну жары.

Конечно, +40 градусов будет едва ли. В Петербурге всего один раз фиксировалась температура +37 градусов (это было 7 августа 2010 года). Даже +35 градусов было лишь дважды. Все же теплые воздушные массы попадают к нам в город не напрямую, они существенно охлаждаются по дороге.

Однако, повторюсь, сама по себе волна жары в городе не нарушает никаких законов физики. Более того, ее нельзя исключать даже в этом году. Все может быть.