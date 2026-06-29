Когда убийственная волна жары из Европы дойдет до России? Какие регионы заденет? И возможны ли +40 градусов в Петербурге?

Всю неделю в Европе обсуждается аномальная волна жары. Температура воздуха в Париже превышала +40 днем и +30 ночью. На этом фоне во Франции зафиксировали более 1000 смертей, вызванных погодой. Постепенно волна горячего воздуха смещается на восток. В Польше, Венгрии, Румынии и Хорватии введен самый высокий уровень погодной опасности. Когда жара доберется до России, где проявится сильнее всего? И к чему готовиться Петербургу? На все эти вопросы отвечает главный синоптик города Александр Колесов.
О погоде в Петербурге прямо сейчас
В последнее время у нас нет никаких серьезных аномалий. Погода примерно такая, какой она была в конце июня на протяжении нескольких последних лет — тепло, временами небольшие осадки.
Прямо сейчас над городом прошел циклон, давление будет расти. Вместе с этим установится более сухая погода. В Петербурге все три ближайших дня (с 29-го по 1-е число) вообще не будет осадков, а по области пройдут кратковременные дожди.
В любом случае ничего экстремального и необычного. Нет каких-то блокирующих антициклонов или очень сильных циклонов, которые несли бы влажную и прохладную воздушную массу.
О том, придет ли в Петербург волна жары из Европы
Все то тепло, которое сейчас стоит над Европой, смещается на восток. Сначала оно пройдет Украину и юг Беларуси, а затем заденет территорию России. Но это будут, скорее, южные районы, даже южнее Москвы.
А вот насколько южнее столицы пройдет жара, сказать сложно. Так, 3-го числа я вижу в прогнозе 30-градусную жару в Казани. Однако основной удар примут на себя Ставропольский, Краснодарский края, Воронеж, Нижегородская область и дальше к Каспию. Из хороших новостей — такого застоя теплой воздушной массы, как в Европе, там не будет. Скорее именно волна жары, которая пройдет через эти регионы.
Конечно, где-нибудь в Сочи, у моря, будет попрохладнее. А вот в центральных, более континентальных районах, жара будет чувствоваться особенно сильно.
Санкт-Петербург все это время будет оставаться в более прохладной зоне. Во всяком случае, если сравнивать с 30-градусной жарой в Казани. Сегодня, завтра и даже послезавтра у нас +23…+28 градусов. Ну а с четверга погода поменяется полностью.
Железнодорожный вокзал Сочи
О том, возможна ли в Петербурге такая жара в принципе
От этой волны жары Петербург защитила конкретная синоптическая обстановка. Барические образования (циклоны и антициклоны, — прим. Собака.ru) так расположились в конце июня 2026 года, что тепло из Европы пройдет южнее. В Калининграде, к примеру, вчера было +35 градусов.
То есть циклоны из Западной Атлантики, которые идут к нам через Скандинавию, не пускают антициклон к нам, при этом сами снабжая нас более холодной воздушной массой. Однако погоду определяют не только циклоны и антициклоны. Есть еще и так называемый высотный перенос воздушной массы.
Сейчас ситуация складывается таким образом, что граница теплой и холодной воздушных масс проходит по южной Балтике. Струйные течения воздуха на большой высоте обеспечивают постоянное движение, не позволяя антициклону встать над городом. Но эта ситуация может в любой момент поменяться. Почему нет? Тогда атлантические циклоны будут оттесняться севернее, к Мурманску и Архангельску, а в Петербурге мы увидим волну жары.
Конечно, +40 градусов будет едва ли. В Петербурге всего один раз фиксировалась температура +37 градусов (это было 7 августа 2010 года). Даже +35 градусов было лишь дважды. Все же теплые воздушные массы попадают к нам в город не напрямую, они существенно охлаждаются по дороге.
Однако, повторюсь, сама по себе волна жары в городе не нарушает никаких законов физики. Более того, ее нельзя исключать даже в этом году. Все может быть.
О том, какой будет петербургская погода в начале июля
Где-то 2 июля Петербурга достигнут атлантические циклоны. Они принесут дожди и небольшое понижение температуры — в городе будет где-то около +20 градусов. Все это будет продолжаться где-то 4–5 дней.
Циклоны будут идти почти без перерывов. Первый подойдет 2 июля, следующий — уже 4-го. Все это время будет идти дождь. В четверг осадков будет прямо много, а дальше они приобретут, скорее, кратковременный характер.
Ну а что будет дальше, пока сказать сложно. Прогноз на июль пока не составлен, поэтому мы можем опираться только на модели, [основанные на исторических данных, — прим. Собака.ru]. А это очень неустойчивое основание.
То есть можно сказать, что вероятно сохранение теплой погоды, чуть выше 20 градусов, с некоторыми осадками. Однако это все очень условно, я думаю, что ближе к делу нас ждут какие-то изменения.
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