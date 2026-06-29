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Самозанятые впервые смогут выйти на больничный с июля

С июля 2026 года самозанятые россияне впервые смогут оформить оплачиваемый больничный. Такое право предусмотрено федеральным законом.

khunkornStudio / Shutterstock

С января этого года в стране действует эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Чтобы получать выплаты по больничному, необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России и не менее шести месяцев подряд платить страховые взносы.

Самозанятые могут самостоятельно выбрать размер страхового покрытия — 35 или 50 тысяч рублей. От этого зависит сумма будущего пособия. Ежемесячный взнос составит 3,84% от выбранной суммы: 1 344 рубля при покрытии в 35 тысяч рублей или 1 920 рублей при покрытии в 50 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 октября 2026 года заработают новые правила для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих через онлайн-платформы. Им запретят выполнять заказы для одного клиента более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд. Нововведения коснутся строительства, торговли, складской логистики, общественного питания, ИТ и ряда других отраслей. Контролировать соблюдение ограничений будут сами операторы онлайн-платформ.

Впервые самозанятость появилась в российском законе в 2017 году — тогда в их число вошли сиделки, репетиторы и уборщики. В 2019 году в качестве эксперимента такой налоговый режим ввели в Петербурге, Москве, Татарстане и Калужской области, а затем он распространился на всю Россию. К началу февраля 2026 года, по данным Комитета по промышленной политике, в Петербурге насчитывалось более 1,03 миллиона использующих этот налоговый режим.

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