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Музей Фаберже выпустил пазл с иллюстрацией Шуваловского дворца

Музей Фаберже представил лимитированный пазл с изображением особняка на набережной Фонтанки, 21, где располагается учреждение, сообщает производитель головоломок «Харди Гарди». Как отмечают в компании, игра поможет «познакомить детей с миром ювелирного искусства» и историей здания.

Пресс-служба «Харди Гарди»

Иллюстрация пазла состоит из 168 деталей. Художник проработал каждый элемент изображения: парадные залы, интерьеры и ювелирные яйца, прославившие Карла Фаберже на весь мир. В комплекте к пазлу идет вкладыш с увлекательными историями о некоторых пасхальных шедеврах великого мастера, отмечает производитель.

Новинка стала частью экспозиции музейного магазина. Ее можно приобрести только в самом музее или на его официальном сайте.

Музей Фаберже в Петербурге посвящен творчеству ювелира Карла Фаберже. В коллекции учреждения — девять знаменитых императорских яиц и более 4000 других произведений ювелирного искусства. В музее регулярно проходят детские экскурсии и квесты, где юные гости знакомятся с шедеврами через игру и решение головоломок.

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