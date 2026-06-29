Музей Фаберже выпустил пазл с иллюстрацией Шуваловского дворца

Иллюстрация пазла состоит из 168 деталей. Художник проработал каждый элемент изображения: парадные залы, интерьеры и ювелирные яйца, прославившие Карла Фаберже на весь мир. В комплекте к пазлу идет вкладыш с увлекательными историями о некоторых пасхальных шедеврах великого мастера, отмечает производитель.

Новинка стала частью экспозиции музейного магазина. Ее можно приобрести только в самом музее или на его официальном сайте.

Музей Фаберже в Петербурге посвящен творчеству ювелира Карла Фаберже. В коллекции учреждения — девять знаменитых императорских яиц и более 4000 других произведений ювелирного искусства. В музее регулярно проходят детские экскурсии и квесты, где юные гости знакомятся с шедеврами через игру и решение головоломок.