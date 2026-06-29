Европейская жара пройдет мимо Петербурга

В начале этой недели в городе ожидается теплая и сухая погода, максимальная температура достигнет +25…+26 градусов. После облачного понедельника солнце будет светить во вторник и среду, прогнозирует синоптик. С четверга погода начнет меняться: температура опустится до +20 градусов, а позже в регион придет много дождей.

Аномальная жара охватила Францию, Испанию, Италию, Великобританию, Германию и другие европейские страны в конце июня, побив многолетние температурные рекорды. Столбик термометра поднимался выше +40 градусов в том числе в Париже. Из-за этого мэр французской столицы Эммануэль Грегуар даже разрешил парижанам купаться в канале Сен-Мартен. Кроме того, за последнюю неделю в Европе зафиксировали более 1300 случаев избыточной смертности, вызванной жарой, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.