Вижу новости, что исторические здания теперь легче лишить статуса памятника. Это правда? Чем это грозит? Разбираемся с юристом

2. Какие памятники окажутся в наиболее уязвимом положении?

Там могут оказаться объекты, историко-культурная ценность которых при включении в ЕГРОКН была обоснована недостаточно полно, а также памятники, существенно перестроенные или частично утраченные. Закон меняет критерий исключения из госреестра: вместо «утраты историко-культурного значения» теперь учитывается «утрата историко-культурной ценности либо ее отсутствие». Это более широкая формулировка.

Историческое значение может иметь практически любой объект, но это еще не означает, что он обладает ценностью, достаточной для государственной охраны. Таким образом, закон допускает возможность исправить случаи, когда объект оказался в госреестре ошибочно или без достаточного обоснования его историко-культурной ценности.