Вижу новости, что исторические здания теперь легче лишить статуса памятника. Это правда? Чем это грозит? Разбираемся с юристом

В России изменили порядок исключения памятников из госреестра. Власти говорят, что это позволит быстрее выводить из него утраченные объекты и те, которые были включены туда необоснованно. Градозащитники опасаются, что новые правила могут ослабить защиту памятников и привести к их сносу. Что на самом деле предусматривают поправки в федеральный закон и как они скажутся на судьбе культурного наследия? Разбираемся с Александром Дятко, юристом практики специальных проектов консалтинговой группы VERSUS.
1. Что меняет новый закон?
Главное изменение касается порядка исключения памятников из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (ЕГРОКН). Раньше для исключения любого объекта культурного наследия (ОКН) требовался акт Правительства РФ. Теперь все зависит от категории памятника. Объекты федерального значения по-прежнему сможет исключать только Правительство РФ, а регионального и местного — правительства субъектов РФ. Однако окончательное решение нельзя принять без согласования с Минкультуры России.
Госдума одобрила поправки к федеральному закону «Об объектах культурного наследия <...>» 7 июля. Президент России подписал их 26 июля. Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявляла, что о необходимости упрощения порядка исключения памятников из госреестра «говорят регионы», подчеркивая, что речь о «физически утраченных или необоснованно в свое время включенных в него объектах».
2. Какие памятники окажутся в наиболее уязвимом положении?
Там могут оказаться объекты, историко-культурная ценность которых при включении в ЕГРОКН была обоснована недостаточно полно, а также памятники, существенно перестроенные или частично утраченные. Закон меняет критерий исключения из госреестра: вместо «утраты историко-культурного значения» теперь учитывается «утрата историко-культурной ценности либо ее отсутствие». Это более широкая формулировка.
Историческое значение может иметь практически любой объект, но это еще не означает, что он обладает ценностью, достаточной для государственной охраны. Таким образом, закон допускает возможность исправить случаи, когда объект оказался в госреестре ошибочно или без достаточного обоснования его историко-культурной ценности.
Против поправок к федеральному закону выступало Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Как писал РБК, в организации посчитали, что новые правила могут ослабить защиту объектов и привести к сокращению их числа. В ВООПИК также подчеркивали, что упрощенная процедура должна распространяться только на действительно утраченные памятники. С критикой выступал и «Архнадзор» — одно из старейших градозащитных движений Москвы. В открытом обращении его представители связывали изменения с потенциальным риском массового исключения объектов из госреестра и их последующего сноса.
3. Есть ли у закона положительные стороны?
Да. Самостоятельно исключить памятник из ЕГРОКН регион не сможет: такое решение должно быть согласовано с Минкультуры России. Кроме того, для исключения потребуется заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Эксперты должны не просто поддержать такое решение, а подробно объяснить, почему объект утратил историко-культурную ценность или почему она отсутствует. Таким образом, закон сохраняет два уровня контроля: экспертную оценку и федеральное согласование.
4. Можно ли оспорить исключение памятника из госреестра?
Да. Новый закон не лишает заинтересованных лиц права обратиться в суд и оспорить решение об исключении объекта из ЕГРОКН. Основанием могут стать нарушение процедуры, отсутствие необходимых согласований, недостаточная обоснованность ГИКЭ или принятие решения неуполномоченным органом.
5. Какие последствия закон может иметь сейчас и в перспективе?
В ближайшей перспективе закон может помочь привести госреестр в порядок: исключить сведения об уничтоженных объектах и исправить случаи, когда объект включен в ЕГРОКН ошибочно или без достаточного обоснования его историко-культурной ценности.
В долгосрочной перспективе все будет зависеть от качества ГИКЭ и прозрачности процедуры согласования. Если закон будут применять добросовестно, госреестр станет точнее. Если формально — возрастут риски для спорных, но потенциально ценных памятников.
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