Лес из ольхи и черемухи и био-пруд: показываем новую концепцию «сквера первостроителей Петербурга» на Петроградской стороне

Что известно об участке на углу Сытнинской и Кронверкской улиц

Современную историю этого места уже несколько лет подробно описывает депутат городского ЗакСа Марина Шишкина. В 2014 году после сноса стоявших здесь исторических зданий (доходного дома Т. И. Дурдиной и доходного дома лютеранской церкви Святой Марии — прим. ред.) город продал землю группе компаний «УНИСТО-Петросталь» — под общественно-деловой центр с гостиницей и подземной парковкой, писала она в своем канале. В ходе подготовки к строительству археологи обнаружили на участке культурный слой. Дальнейшие работы пришлось отложить на неопределенный срок.

Спустя 10 лет после тех событий у территории сменился владелец. Как выяснила парламентарий, это произошло в ходе урегулирования задолженности ГК «УНИСТО-Петросталь» перед банком «Санкт-Петербург». По ее словам, право собственности перешло к ООО «Красавица», которое владеет участком и сегодня, уточнили Собака.ru в администрации Петроградского района. Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности компании — зрелищно-развлекательный. Прошлый год она закрыла с нулевой выручкой и чистым убытком в 21,5 млн рублей. Собака.ru не удалось связаться с ее представителями.

В сентябре 2025-го комиссия по землепользованию и застройке отклонила предложение нынешнего владельца перевести землю в зону общественно-деловой застройки. Вместо этого участок получил статус зоны специализированных общественно-деловых объектов преимущественно некоммерческого назначения. Это закрывает путь к строительству жилья, но не гарантирует, что на территории не построят другие объекты — например медицинское учреждение или научный комплекс, считает Шишкина.