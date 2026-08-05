Лес из ольхи и черемухи и био-пруд: показываем новую концепцию «сквера первостроителей Петербурга» на Петроградской стороне

С виду участок на углу Сытнинской и Кронверкской улиц — заброшенный пустырь. При этом за последние 10 лет он неоднократно становился главным героем новостей: то из-за обнаружения массового захоронения так называемых первостроителей Петербурга, то из-за скандала вокруг смены владельца, то из-за акций местных жителей и запросов неравнодушных им чиновников, которые борются за создание мемориального сквера на его территории. Собака.ru рассказывает историю этого места, а также показывает (публикуется впервые!) новый проект его благоустройства, возданный молодыми архитекторами Петером Элверумом и Ангелиной Стукалиной (спойлер: это настоящий лес в историческом центре — такой, каким он был 300 лет назад!).
Участок на углу Сытнинской и Кронверкской улиц
Что известно об участке на углу Сытнинской и Кронверкской улиц
Современную историю этого места уже несколько лет подробно описывает депутат городского ЗакСа Марина Шишкина. В 2014 году после сноса стоявших здесь исторических зданий (доходного дома Т. И. Дурдиной и доходного дома лютеранской церкви Святой Марии — прим. ред.) город продал землю группе компаний «УНИСТО-Петросталь» — под общественно-деловой центр с гостиницей и подземной парковкой, писала она в своем канале. В ходе подготовки к строительству археологи обнаружили на участке культурный слой. Дальнейшие работы пришлось отложить на неопределенный срок.
Спустя 10 лет после тех событий у территории сменился владелец. Как выяснила парламентарий, это произошло в ходе урегулирования задолженности ГК «УНИСТО-Петросталь» перед банком «Санкт-Петербург». По ее словам, право собственности перешло к ООО «Красавица», которое владеет участком и сегодня, уточнили Собака.ru в администрации Петроградского района. Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности компании — зрелищно-развлекательный. Прошлый год она закрыла с нулевой выручкой и чистым убытком в 21,5 млн рублей. Собака.ru не удалось связаться с ее представителями.
В сентябре 2025-го комиссия по землепользованию и застройке отклонила предложение нынешнего владельца перевести землю в зону общественно-деловой застройки. Вместо этого участок получил статус зоны специализированных общественно-деловых объектов преимущественно некоммерческого назначения. Это закрывает путь к строительству жилья, но не гарантирует, что на территории не построят другие объекты — например медицинское учреждение или научный комплекс, считает Шишкина.
Марина Шишкина
депутат городского ЗакСа
Участок на углу Сытнинской и Кронверкской улиц — в центре нашего внимания уже давно. Вместе с петербуржцами мы продолжаем бороться за то, чтобы он был выкуплен из частной собственности и передан в городскую казну для создания мемориального сквера. Его можно посвятить двум темам — памяти первостроителей Петербурга, которые были там похоронены, а также блокадной истории нашего города: ранее располагавшаяся на этой земле лютеранская церковь Святой Марии XIX века в годы Великой Отечественной войны была разобрана ленинградцами на дрова. Это тепло наверняка спасло немало жизней.
Что известно о первостроителях Петербурга
В ходе раскопок 2014 года специалисты ИИМК РАН обнаружили на участке массовое захоронение — три коллективных и несколько индивидуальных погребений с останками 255 человек, где самому младшему было около 10 лет, а самому пожилому — больше 60.
В период строительства Петропавловской крепости в этой местности селились те, чьими руками возводились первые сооружения Петербурга. Об этом свидетельствуют исторические карты и другие источники, рассказал Собака.ru антрополог, сотрудник сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Иван Широбоков.
Иван Широбоков
антрополог, сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН
Удалось уточнить датировку захоронений. Сопоставив характеристики черепов и костей с антропологическими данными из разных губерний Российской империи, я определил наиболее вероятные регионы происхождения этих людей. Это преимущественно выходцы из центральных и северных районов европейской части страны, а еще часть — из отдельных уголков Сибири, которая при Петре I включала и территории к западу от Урала.
Крестьян из Сибири привлекали к строительству Петербурга только между 1706 и 1711, поэтому захоронения относятся именно к этому времени. А недавно археологи изучили проволочные монеты («чешуйки»), найденные на дне одного из погребений. Оказалось, что самая поздняя из них датируется 1703 годом. То есть захоронения не могли быть совершены раньше этого времени и вряд ли были совершены намного позднее. Теперь мы можем с уверенностью говорить, что это действительно люди, погребенные в первые годы существования города.
Несколько лет назад обнаруженные в ходе раскопок останки перезахоронили на Новом Колпинском кладбище. При этом их исследования продолжаются: научный центр генетики и наук о жизни университета «Сириус» проводит генетический анализ зубов 25 скелетов, чтобы уточнить информацию о точном происхождении погребенных. Результаты пока неизвестны, добавил Широбоков.
Согласна архивным материалам, в 1872-1874 годах на участке также стояла лютеранская кирха Святой Марии, построенная по проекту Виктора Шретера и Иеронима Китнера, а также относящиеся к ней здание воскресной школы и служебным дом. В прошлом столетии эти постройки были уничтожены до основания. О них напоминают несколько изображений, в том числе рисунок Альберта Бенуа от 1881 года, который хранится в собрании Музея Академии художеств.
Как сообщили Собака.ru в пресс-службе КГИОП, обнаруженные на участке фрагменты фундаментов начала XVIII – начала XX веков и «прилегающий <...> культурный слой» того же периода в 2014 году включили в местный перечень выявленных памятников истории и культуры. Однако в ходе раскопок территорию полностью исследовали, поэтому конструкции разобрали, а останки извлекли и передали на изучение.
Спустя год после описанных работ и проведения историко-культурной экспертизы (ее копией в ведомстве не располагают) Минкульт отказался включать объект в госреестр. После этого распоряжение комитета утратило силу.
Сейчас участок не имеет охранного статуса, но находится в исторической части Петербурга, где застройка и другие работы регулируются особыми требованиями, а также в зоне предварительных археологических разведок. Поэтому при углублении в грунт более чем на полметра необходимы дополнительные исследования. Информация об их проведении или начале археологических работ в КГИОП не поступала, уточнили в пресс-службе.
Как может выглядеть мемориальный сквер в честь первостроителей Петербурга на углу Сытнинской и Кронверкской улиц (визуализация)
Что предлагают авторы нового проекта
Заинтересованные горожане уже много лет выступают за создание мемориального сквера в честь первостроителей Петербурга. С 2020 года существует движение «Общественный сад». Его сторонники сажают на участке растения и проводят мероприятия. Среди событий этого лета — ботаническая инсталляция по мотивам популярной в XIX веке книги «Селам, или Язык цветов» поэта Дмитрия Ознобишина.
Частные проекты благоустройства регулярно публикуют в сети и независимые авторы. Один из последних в рамках дипломной работы подготовила студентка факультета искусств СПбГУ Александра Овчаренко при участии Евгении Петрашень — руководителя профильного направления кафедры дизайна и праправнучки архитектора Леонтия Бенуа.
Новый проект, который публикует Собака.ru, создали молодые архитекторы Петер Элверум и Ангелина Стукалина. По их словам, источником вдохновения послужила статья об участке в местном СМИ. История этой местности вдохновила, поэтому они решили сохранить память о ней и на безвозмездной основе, в свободное от работы время создать свою концепцию и визуализацию мемориального сквера в честь первостроителей Петербурга.
Петер Элверум
автор проекта
Мы много знаем о Петре Первом, Доминико Трезини и других людях, которые стояли у истоков Петербурга, но тех, кто своими руками его строил, почему-то часто обходим вниманием. Конечно, есть памятник первостроителям города Михаила Шемякина. У него очень красивое название, но оказалось, что он посвящен именно архитекторам, а не тем, кто был привезен из Сибири и других уголков России, чтобы возвести Петербург всего за несколько лет.
Работа над проектом продолжалась около двух лет. Весь 2025-й ушел на разработку концепции и визуализации. В том же году была проведена временная выставка с лекциями об истории и археологии участка. А в 2026-м при участии разработчика Николая Шаврыгина молодые архитекторы запустили собственный сайт, где в интерактивном формате описали 400 лет существования этой местности и то, как именно она должна преобразиться в перспективе.
Ангелина Стукалина
автор проекта
Сначала мы просто накапливали информацию, а когда сформировали достаточную базу, связались движением «Общественный сад» и организовали совместный созвон. Тогда стало понятно, что это не просто идеи, которые останутся на бумаге.
Почему мы делаем это? Мы временно не живем и не работаем в Петербурге, поэтому для нас это способ оставаться частью города, участвовать в его архитектурной жизни и возвращаться к нему через такие проекты.
В основе концепции мемориального сквера Петера Элверума и Ангелины Стукалиной — воссоздание облика этой местности времен первостроителей Петербурга. К ее разработке они привлекли специалистов из разных областей знаний. Ландшафтный архитектор Екатерина Абдуллина подготовила дендрологический план, а ботаник Ирина Варганова отобрала растения, характерные для этой территории до основания города.
Петер Элверум
автор проекта
Мы сразу отказались от идеи мемориала с каменной стелой и попытались представить себя первостроителями: что они видели и чувствовали, придя сюда из Сибири? Холод, запах болота, пение птиц… Постепенно стал складываться образ мемориала, как живого организма, который позволяет перенестись в прошлое: не в исторический период, а в состояние и ощущения тех людей, которые оказались здесь и увидели Петербург в момент его рождения.
Вместо аккуратных дорожек и ровных газонов авторы проекта предлагают посадить густой, словно нетронутый человеком лес из ольхи, березы и черемухи. Среди него продолжить извилистые тропинки, которые вели бы к небольшому пруду. Последний будет выполнять функцию биосвейла — собирать дождевую воду с прилегающих пространств и отводит в специальную зону.
Искусственный водоем — это также кульминация ландшафтной композиции, которая меняется в зависимости от сезона и количества осадков. После дождя участок оживет, наполнится водой, отражениями и звуками, а в сухие периоды останется зеленой зоной с разнообразной растительностью. Такое решение повысит биоразнообразие, привлечет птиц и насекомых и создаст островок природного баланса в урбанизированной среде, считают Петер Элверум и Ангелина Стукалина.
Ангелина Стукалина
автор проекта
Мы хотим показать петербуржцам, как выглядел город 300 лет назад. В этом в том числе и заключается философия нашего проекта. А с командой единомышленников шансы воплотить его в жизнь увеличиваются в несколько раз. Поэтому мы ищем тех, кому интересна наша работа и кто готов поделиться своим опытом. С запуском сайта у нас появилась визитная карточка, c которой можно презентовать концепцию всем, кто заинтересован в будущем участка. Именно этим мы и планируем заняться в ближайшее время.
По теме сотрудничества с авторами проекта можно связаться по электронной почте skver.pervostroiteley@ya.ru.
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