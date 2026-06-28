Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге умерла актриса Алла Чернова

Ей было 82 года.

Фото: скриншот из к\ф «Тысяча окон» (1967), кинокомпания «Беларусьфильм»

В ночь на 28 июня в Мариинской больнице Петербурга скончалась актриса Алла Чернова на 83-м году жизни.

Как сообщил сын актрисы, ее похоронят на Комаровском кладбище рядом с супругом — режиссером Леонидом Менакером, с которым она прожила 40 лет, сообщила «Фонтанка».

Чернова окончила Высшее театральное училище имени Щукина в Москве, после чего переехала в Ленинград. Играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом»), а в 1970-х — в Ленинградском театре комедии имени Акимова.

В кино актриса дебютировала еще студенткой, сыграв главную роль в фильме «Коротко лето в горах» (1963). На съемках картины «Не забудь… станция Луговая» (1966) она познакомилась с режиссером Леонидом Менакером, за которого позже вышла замуж. Всего на счету Черновой десять полнометражных картин.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования близким и коллегам Аллы Иосифовны.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: