В Петербурге умерла актриса Алла Чернова

В ночь на 28 июня в Мариинской больнице Петербурга скончалась актриса Алла Чернова на 83-м году жизни.

Как сообщил сын актрисы, ее похоронят на Комаровском кладбище рядом с супругом — режиссером Леонидом Менакером, с которым она прожила 40 лет, сообщила «Фонтанка».

Чернова окончила Высшее театральное училище имени Щукина в Москве, после чего переехала в Ленинград. Играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом»), а в 1970-х — в Ленинградском театре комедии имени Акимова.

В кино актриса дебютировала еще студенткой, сыграв главную роль в фильме «Коротко лето в горах» (1963). На съемках картины «Не забудь… станция Луговая» (1966) она познакомилась с режиссером Леонидом Менакером, за которого позже вышла замуж. Всего на счету Черновой десять полнометражных картин.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования близким и коллегам Аллы Иосифовны.