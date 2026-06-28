В Петербурге «Алые паруса» собрали около 65 тысяч участников

В программу праздничного концерта вошли выступления Ёлки, Юлианны Карауловой, Люси Чеботиной, Алены Свиридовой, Вани Дмитриенко.

Также перед зрителями выступила актриса Юлия Пересильд со своей арт-поп-рок-группой «МАНДРАГОРА».

Кульминацией праздника стал выход в акваторию Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу.

Фоном для его торжественного прохождения стали огни Ростральных колонн и петербургские белые ночи, рассказали в пресс-службе Смольного.