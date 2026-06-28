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К вечеру в Петербург придут дожди и грозы: воздух прогреется до +27 градусов

Днем будет солнечно и сухо.

Фото: Evannovostro // Shutterstock

В воскресенье, 28 июня, в Петербурге воздух прогреется до +25…+27 градусов, что на 3–4 градуса выше нормы. Однако поздним вечером в западные районы региона атмосферный фронт принесет дожди и грозы.

В Ленобласти температура составит +23…+28 градусов. Ветер западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что близко к норме.

В понедельник ночью ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем осадков не будет. Ночью температура составит +17…+19 градусов, днем — +23…+25 градусов, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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