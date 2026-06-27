В Петербурге появились скверы Витте и Вишневской, а также бульвары Ростроповича и Экономистов

На Петроградской стороне появился сквер в честь графа Сергея Юльевича Витте. Он расположен к северу от бывшего особняка Витте на Каменноостровском проспекте, 5.

В Кронштадте бульвар на участке улицы Карла Маркса назван именем оперной певицы Галины Вишневской.

Бульвар в Центральном районе на Захарьевской улице (от Литейного проспекта до Потемкинской улицы) получил имя всемирно известного виолончелиста и супруга Галины Вишневской Мстислава Ростроповича. Неподалеку, в доме №16 на набережной Кутузова, располагалась их квартира.

Во Фрунзенском районе на Расстанной улице появился сквер Ленинградского Автобуса — напротив старейшего действующего автобусного парка города, который в этом году отмечает 100-летие.

На Василеостровском острове теперь есть бульвар Экономистов, пролегающий по Биржевой линии, сообщили в пресс-центре Смольного.