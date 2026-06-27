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В одном из парков Петербурга подрастают ястребы-тетеревятники

Они уже вылетели из гнезда и учатся охотиться на голубей и крыс.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

Птенцы уже размером с родителей, но их выдает рыжевато-бурая окраска с пестринками в виде «капелек». У взрослых тетеревятников оперение становится полосатым — как тельняшка.

Первое время молодняк будет держаться около гнезда, которое имеет внушительные размеры: полтора метра в диаметре. Птицы строят его высоко в кронах деревьев и могут использовать много лет, постоянно достраивая.

В дикой природе ястреб-тетеревятник часто охотится на тетеревов — за что и получил свое название. В Петербурге же он довольствуется голубями, воронами и крысами.

В последние годы в городе наблюдается увеличение численности этих хищников — и связано это, в первую очередь, с хорошей кормовой базой в виде голубей, рассказал биолог Павел Глазков «Каждой твари по паре».

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