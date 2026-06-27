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В Петербурге появится фабрика по производству шоколада без сахара и ароматизаторов

Инвестиции в проект составят до 400 млн рублей.

elcinsoft // Shutterstock

В Петербурге планируется открытие кондитерского предприятия «Чоколетт». Инициатором создания фабрики выступил президент и основатель рекламного холдинга Media Instinct Group Алексей Бахтеров. 

Новое производство сосредоточится на двух ключевых направлениях. Первым станет линейка сладостей Red, выпускаемых без добавления сахара и с пониженной калорийностью. Вторым — серия Nature, при изготовлении которой не используются искусственные ароматизаторы.

Помимо выпуска собственных брендов, фабрика также будет заниматься контрактным производством для розничных сетей и сторонних заказчиков.

Фото: Olga_Gelt // Shutterstock

Разместится предприятие на арендованных площадях. Финансовые вложения в размере 300–400 млн рублей планируется направить на приобретение и монтаж оборудования, а также на маркетинговое продвижение продукции.

На данный момент сладости марок Red и Nature уже представлены в крупных федеральных торговых сетях, однако до сих пор их выпуск осуществлялся на мощностях сторонних производителей. С открытием собственной фабрики компания намерена частично сохранить сотрудничество с партнерами.

При этом запуск собственного цеха позволит бренду усилить контроль над качеством готовой продукции, тогда как контрактное производство будет помогать поддерживать стабильную загрузку мощностей, сообщили в газете «Ведомости».

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