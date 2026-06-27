В Петербурге появится фабрика по производству шоколада без сахара и ароматизаторов

Разместится предприятие на арендованных площадях. Финансовые вложения в размере 300–400 млн рублей планируется направить на приобретение и монтаж оборудования, а также на маркетинговое продвижение продукции.

На данный момент сладости марок Red и Nature уже представлены в крупных федеральных торговых сетях, однако до сих пор их выпуск осуществлялся на мощностях сторонних производителей. С открытием собственной фабрики компания намерена частично сохранить сотрудничество с партнерами.

При этом запуск собственного цеха позволит бренду усилить контроль над качеством готовой продукции, тогда как контрактное производство будет помогать поддерживать стабильную загрузку мощностей, сообщили в газете «Ведомости».