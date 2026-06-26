Купаться можно на четырех пляжах Петербурга и Ленобласти

Специалисты ведомства исследовали 96 проб воды из девяти акваторий Петербурга и 80 проб из 20 зон отдыха в Ленобласти. По состоянию на 25 июня требованиям безопасности отвечает вода только в Безымянном озере в Красносельском районе Петербурга. В Ленинградской области положительные результаты получили озера Ратное, Отрадное и Снетковское. Купание в водоемах, которые не прошли лабораторные исследования, Роспотребнадзор не рекомендует.

Тем временем вода в Финском заливе и ленинградских водоемах постепенно прогревается. По данным синоптика Александра Колесова, в районе Лисьего Носа в солнечные дни температура воды поднимается до +20…+21 градуса, после дождей она может опускаться до +17 градусов. В реках и озерах Ленобласти вода теплее — до +18…+20 градусов. Именно такие отметки температуры МЧС называет безопасными для купания.