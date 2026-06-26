Плату за выход в зарубежный интернет могут ввести к осени

По словам Гуденко, после летнего затишья объем интернет-трафика традиционно начинает расти и достигает максимума к концу года. Если операторы не смогут увеличивать пропускную способность зарубежных каналов, нагрузка на них может стать слишком высокой. Из-за этого компания придется изменить подход к тарифам, говорит Гуденко. По его оценке, в будущем пользователям могут предложить несколько вариантов доступа: базовый тариф только с российскими сайтами и отдельный — с доступом к зарубежным сервисам за дополнительную плату.

Еще в апреле РБК сообщал, что около 20 операторов по просьбе Минцифры согласились не расширять зарубежные каналы связи. По данным источников издания, это связано с борьбой против VPN-сервисов, поскольку их трафик относится к международному. До сих пор крупные провайдеры не комментировали эту информацию, поэтому пока речь идет лишь о возможном сценарии развития событий.

Также с конца марта Минцифры обсуждают введение мобильными операторами специальных списаний для пользователей VPN-сервисов, писали СМИ. По данным Forbes, эту меру должны были ввести до 1 мая. Однако в апреле «Ведомости» сообщили, что операторы попросили министерство отсрочить введение инициативы. Позже собеседники РБК рассказали, что сроки сдвинули на 1 июня, так как операторам понадобилось дополнительное время, чтобы подготовить систему и провести тесты. А уже в середине мая издание написало, что запуск новых правил могут перенести на осень или даже на период после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Насколько введение платы за выход в иностранный интернет технически реализуемо и какие сервисы будут тратить зарубежный трафик, Собака.ru разбиралась вместе с экспертами.