Роботы-борщекосы вышли на борьбу с опасным растением в Ленобласти

«Мы первыми в России начали борьбу с борщевиком, добились признания его сорняком, первыми ввели штрафы и теперь используем беспилотники, чтобы защитить людей от ожогов», — заявил глава Ленобласти.

Всего с начала обработок муниципалитеты региона очистили от борщевика 3 311 гектаров, отчитались в администрации. Больше всего — в Лужском (1189 гектаров), Волосовском (602 гектара) районах и Гатчинском округе (505 гектаров). Всего планируют обработать 6,2 тысяч гектар в 111 поселениях, на что власти выделили почти 50 млн рублей. Борьбу с растением ведут в том числе по обращениям жителей региона. К середине июня в соцсетях чиновники получили 474 сообщения о борщевике. Рассказать о кустах борщевика можно и через портал «Госуслуги. Решаем вместе».

В Ленобласти с борщевиком борются и с помощью штрафов. По закону уничтожать растение на своем участке обязан собственник. Если этого не сделать, физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим — до 700 тысяч. Для борьбы с борщевиком в регионе действует специальная программа, однако полностью избавиться от растения пока не удается из-за масштабов его распространения.

Борщевик Сосновского родом с Северного Кавказа. В Ленинградскую область его завезли в 1960-х годах как перспективную кормовую культуру для сельского хозяйства. Однако позже выяснилось, что сок растения содержит вещества, которые резко повышают чувствительность кожи к солнечному свету и могут вызывать сильные ожоги, а пыльца — аллергию.