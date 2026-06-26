Круглосуточное метро, запрет алкоголя и закрытая репетиция: как пройдут «Алые паруса» в 2026 году?

Праздник выпускников, который после продолжительного перерыва отмечается в Петербурге уже больше 20 лет поряд, в этом году состоится 27 июня. Шоу-программа в центре города потребует усиленных мер безопасности, корректировок графиков и маршрутов общественного транспорта, а также перекрытия дорог и переправ. Рассказываем, будут ли в этот день ограничивать интернет, как попасть на само шоу и можно ли увидеть его генеральную репетицию.
Шоу-программа
К «Алым парусам» на Дворцовой площади возведут «Город мечтателей» — именно он станет темой праздника в этом году. По словам организаторов, концерт будет выстроен как путешествие — от школьных дворов Петербурга, первой дружбы и первой влюбленности к историям людей из разных регионов России.
Помимо коллективов и исполнителей, прошедших специальный отбор, на сцену выйдут звезды кино и российской эстрады. Хедлайнерами вечера станут Ёлка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алёна Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА». Проведут праздник Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.
Традиционно кульминация программы — проход по Неве брига «Россия» под алыми парусами, который сопроводит масштабное водно-пиротехнического шоу.
Доступ зрителей
Как рассказали в ГАТИ, «ради безопасности выпускников» в этом году праздник пройдет в закрытом формате — во время основного шоу Дворцовая площадь и Дворцовая набережная станут изолированной зоной. Попасть туда можно будет только по специальным именным пригласительным билетам с QR-кодом. Регулярно перед «Алыми парусами» в интернете появляются объявления о продаже билетов на концерт, однако в Смольном называют их «фейком» и призывает не покупать.
Увидеть генеральную репетицию, которая пройдет в ночь с 26 на 27 июня, вживую тоже не выйдет. Доступ публики на нее не предусмотрен, заявил ТАСС вице-губернатор Борис Пиотровский. Также не получится посмотреть на «Алые паруса» с петербургских крыш: власти усилят проверки замков на чердаках 179 домов, где регулярно замечают туристов. Организаторам таких экскурсий Смольный напомнил о штрафах и уголовной ответственности за услуги, не отвечающие требованиям безопасности.
Зато праздничное шоу можно увидеть по телевизору и в онлайн-трансляции. Его 27 июня с 22:00 будет показывать «Пятый канал». Необычный формат участия в празднике предлагает своим пользователям соцсеть для общения молодежи Blink. Команда сервиса перенесла знаменитый бриг в цифровой мир: с 25 июня он несколько дней будет плавать по 3D-карте Петербурга, а мосты рядом — эффектно разводиться, как во время настоящего праздника.
Запрет продажи алкоголя и мобильный интернет
С десяти вечера 26 июня до 11 утра 28 июня на всей территории города будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах. Запрет не коснется заведений общепита и магазинов беспошлинной торговли. За нарушение требований предпринимателям могут грозить административные штрафы.
Об ограничениях мобильного интернета в период праздника выпускников в Смольном пока не сообщали, однако в 2025 году Комитет по информатизации и связи предупреждал горожан о возможном «снижении скорости в сотовых сетях».
Перекрытие дорог и движение транспорта
Дороги в центре города сузят или закроют для транспорта. С вечера 26 июня до утра следующего дня движение перекроют на 25 дорогах, а с обеда 27 июня до утра 28-го — на 92 участках. Ограничения не прекратятся и на следующий день после праздника. С полным списком перекрытий можно ознакомиться на сайте администрации.
На отдельных участках акватории города запретят движение судов. Самые масштабные ограничения затронут не только Неву, Малую Неву, Кронверкский пролив и Зимнюю канавку, но также Большую Невку, Фонтанку, Мойку и канал Грибоедова. Наиболее обширная зона ограничений будет действовать вечером и ночью с 27 на 28 июня, а утром 28 июня часть акватории вновь закроют для движения судов до 06:00.
Дворцовый, Благовещенский, Троицкий мосты будут перекрывать за сутки до «Алых парусов», в дату самого праздника и на следующий день после него. Движение запретят и по Биржевом мосту. За раводками переправ можно следить на сайте mostotrest-spb.ru и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».
С 25 по 28 июня в центре Петербурга также изменятся маршруты наземного транспорта. Корректировки затронут движение автобусов № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 21, 22, 24, 27, 28, 46, 49, 70, 71, 76, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 262, 275, троллейбусов № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 28, 31, а также трамваев № 3, 6, 40.
«Петербургский метрополитен» будет работать круглосуточно в ночь с 27 на 28 июня. Однако часть вестибюлей будет закрыта — с их списоком можно ознакомиться на ресурсах метро.
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