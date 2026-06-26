Круглосуточное метро, запрет алкоголя и закрытая репетиция: как пройдут «Алые паруса» в 2026 году?

Шоу-программа

К «Алым парусам» на Дворцовой площади возведут «Город мечтателей» — именно он станет темой праздника в этом году. По словам организаторов, концерт будет выстроен как путешествие — от школьных дворов Петербурга, первой дружбы и первой влюбленности к историям людей из разных регионов России.

Помимо коллективов и исполнителей, прошедших специальный отбор, на сцену выйдут звезды кино и российской эстрады. Хедлайнерами вечера станут Ёлка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алёна Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА». Проведут праздник Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Традиционно кульминация программы — проход по Неве брига «Россия» под алыми парусами, который сопроводит масштабное водно-пиротехнического шоу.