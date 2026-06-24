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Пиксельный кролик из парка «Сосновка» оказался среди мусора

Об исчезновении скульптуры рассказал ее создатель стрит-арт художник Владимир Net. Он предположил, что инсталляцию могли убрать работники парка.

Воксельный белый кролик появился в парке Выборгского района в марте. Его движение художник отследил с помощью GPS-трекера, который установил в скульптуру. Последней геолокацией кролика стал комплекс переработки отходов, где, как считает Владимир Net, его работу могли утилизировать. По словам автора, отследить GPS-датчик невозможно с 26 апреля.

Это не первая инсталляция Владимира Net в «Сосновке»: в 2023 году в парке скульптор установил зеленого воксельного козлика — эту инсталляцию не убирали больше двух лет. В декабре 2023 года в сквере на Академика Лихачева появилась другая работа художника — двухцветный пиксельный кот Апельсинчик.

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