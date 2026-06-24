Затонувшее судно «Капитан Ушаков» достают из Невы. Ради этого перекрыли движение по реке

Накануне «Капитан Ушаков» лежал правым бортом в Неве у причальной стенки, а утром 24 июня судно стало постепенно подтягиваться к берегу, следует из опубликованных в соцсетях снимков. Теперь видна рубка, которая ранее была скрыта под водой, а рядом с буксиром работают два плавкрана и буксир-толкач, отмечает «МорфлотСПб».

«Капитан Ушаков» затонул 9 августа 2025 года в Большой Невке. За день до этого помещения вспомогательных механизмов залило водой августа, когда судно, причалившее у Балтийского завода, накренилось вправо. В происшествии никто не пострадал. 10 августа Следственное управление возбудило уголовное дело по статье о «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».

Изначально по распоряжению капитана «Большого порта Санкт-Петербург» Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ), который владеет «Капитаном Ушаковым», должен был поднять судно до 20 ноября, однако не сделал этого к назначенной дате. В начале мая 2026 года «Коммерсант» сообщил, что компания «Балтспецфлот», которая занимается операцией по подъему, начала подготовительные работы. 15 июня Росприроднадзор направил ЯСЗ претензионное письмо о возмещении более 651 млн рублей вреда, который полузатонувший морской буксир «Капитан Ушаков» причинил Неве.

«Капитан Ушаков» — пятый морской буксир проекта 23470 для ВМФ России с ледовым классом Arc4. Предназначен для буксировки судов, тушения пожаров и снятия судов с мели. Заложен на ЯСЗ в 2017 году, спущен на воду в 2022-м, а в 2023 году прибыл на Балтийский завод в Петербурге для достройки. Серия буксиров проекта 23470 строится на ЯСЗ с 2014 года.