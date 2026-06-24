Электромобили в Петербурге освободили от транспортного налога до 2030 года

Принятые изменения отменяют действовавшие ранее требования, связанные с мощностью двигателя и страной происхождения транспортного средства. В результате льгота будет распространяться практически на все электромобили, за исключением автомобилей премиального сегмента с высокой стоимостью. Также документ отменит налог для владельцев водного электротранспорта. Городские власти считают, что мера будет способствовать увеличению числа экологически чистого транспорта на дорогах и реках Петербурга.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, бюджет города недополучит около 167 млн рублей из-за предоставления льгот владельцам электромобилей. Кроме того, ежегодные выпадающие доходы от освобождения от налога транспорта, работающего на природном газе, оцениваются как минимум в 28 млн рублей.

Сейчас владельцы электромобилей в Петербурге также могут воспользоваться правом на бесплатную парковку. Для этого необходимо получить специальное разрешение, которое оформляется в МФЦ или на портале «Госуслуги».