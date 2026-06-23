Под Гатчиной построили экотехнопарк, где смогут перерабатывать сотни тысяч тонн отходов в год. Старт его работы уже одобрили

Экотехнопарк начали строить в 2023 году. Его разместили рядом с полигоном «Новый Свет-ЭКО». На территории НТЦ смогут перерабатывать до 46 тысяч тонн пластика, 12 тысяч тонн резины и до 200 тысяч тонн стекла в год. Экотехнопарк в Ленобласти входит в число восьми подобных площадок, которые создают в разных регионах страны при участии «Российского экологического оператора».

На строительство всех экотехнопарков государство планировало выделить около 10 млрд рублей. Из этой суммы примерно 1,9 млрд рублей должен был пойти на проект в Ленобласти. Изначально запустить предприятие рассчитывали еще в 2024 году, однако затем сроки перенесли на вторую половину 2025 года.

В январе 2024 года СМИ сообщали, что все места под производство на территории экотехнопарка уже зарезервированы. Причем большинство компаний-резидентов связаны с региональным оператором по обращению с отходами. Ранее он владел земельным участком, где в итоге и построили НТЦ.