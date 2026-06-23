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На Смоленском лютеранском кладбище (то самое из фильма «Брат») отмыли могилу одного из пионеров связи

Сотрудники Института восточных рукописей РАН под руководством реставраторов очистили надгробие Павла Шиллинга фон Канштадта — изобретателя первого электромагнитного телеграфа. Памятник избавили от масляной краски и посторонних надписей. Об этом отчитались в Комитете по охране памятников (КГИОП).

Фото: КГИОП

Работы прошли в рамках серии субботников, которые на Смоленском кладбище проводят уже четвертый год подряд. В 2026-м здесь запланировано 8 уборок, с апреля КГИОП отчитался о проведении трех. Как правило, за несколько дней до проведения ведомство анонсирует субботники в своих соцсетях.

В народе территория известна как «кладбище из фильма "Брат"», но ее значение куда шире: здесь покоятся многие выдающиеся деятели науки и культуры. В мае КГИОП призвал вузы и научные организации «взять шефство» над могилами своих знаменитых сотрудников. Захоронения «заброшены и нуждаются как минимум в профилактическом уходе», объяснили в комитете.

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