На Смоленском лютеранском кладбище (то самое из фильма «Брат») отмыли могилу одного из пионеров связи

Работы прошли в рамках серии субботников, которые на Смоленском кладбище проводят уже четвертый год подряд. В 2026-м здесь запланировано 8 уборок, с апреля КГИОП отчитался о проведении трех. Как правило, за несколько дней до проведения ведомство анонсирует субботники в своих соцсетях.

В народе территория известна как «кладбище из фильма "Брат"», но ее значение куда шире: здесь покоятся многие выдающиеся деятели науки и культуры. В мае КГИОП призвал вузы и научные организации «взять шефство» над могилами своих знаменитых сотрудников. Захоронения «заброшены и нуждаются как минимум в профилактическом уходе», объяснили в комитете.