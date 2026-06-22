«Ночлежка» распахнет свои двери в эту субботу. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы и Хор Дурацкого

Ворота и двери на Боровой, 112Б (м. Обводный канал, вход с Расстанной ул.) откроют в 12:00. В программу вошли детская экскурсия от волонтера-экскурсовода Влада Ковалева, который понятным и простым языком расскажет об устройстве проектов «Ночлежки», а также мастер-класс для любителей строить и создавать новое от «Общества Юных Архитекторов». Вечером для гостей выступит Хор Дурацкого — коллектив клоунских и уличных вокалистов, которые поют не только в концертных залах, но и в машинах, автобусах, трамваях и метро, на контейнерах, стадионах и пляжах.

Полная программа — в соцсетях «Ночлежки». Чтобы уместить всех желающих на своей площадке, организаторы просят пройти регистрацию.

Свой «День широко распахнутых дверей» пройдет и в столичной «Ночлежке». Москвичей обещают накормить окрошкой.