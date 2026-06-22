Запрещать ChatGPT и DeepSeek в России (пока) не будут

Бизнес и частные компании по-прежнему смогут самостоятельно выбирать технологии для своей работы. Ограничения коснутся в основном государственных структур и объектов критической инфраструктуры.

Из документа также убрали требование обучать российские языковые модели исключительно на отечественных данных. Кроме того, власти отказались от нормы, которая позволяла запрещать отдельные зарубежные нейросети.

Для уже используемых иностранных ИИ-систем в важных отраслях предусмотрен переходный период до 2032 года. Главное условие — хранение и обработка всех данных на территории России.

Правительство получит право определять сферы, где можно будет использовать только российские или суверенные ИИ-решения. В остальных случаях власти намерены поддерживать внедрение отечественных разработок с помощью различных мер стимулирования.

По оценке экспертов, новая версия законопроекта стала заметно мягче по отношению к разработчикам и пользователям. Документ сосредоточен на регулировании крупных фундаментальных моделей искусственного интеллекта и не затрагивает небольшие специализированные модели, а также системы компьютерного зрения.

Еще одно изменение касается контента, созданного с помощью ИИ. Если раньше предлагалось обязательно маркировать такие материалы, то теперь разработчики должны лишь предоставить такую возможность пользователям.

Специалисты считают отказ от запрета иностранных нейросетей вполне логичным. Жесткие ограничения могли бы замедлить развитие технологий в стране, поскольку полноценной замены зарубежным решениям пока нет. Более того, многие российские ИИ-сервисы сегодня построены на основе открытых иностранных моделей, таких как DeepSeek, Qwen и Llama, которые затем адаптируются под конкретные задачи.