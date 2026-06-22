Жара, дожди и возвращение лета на выходных: погода предыдущей недели повторится в Петербурге

Понедельник в городе будет жарким, во вторник дневная температура опустится до +20 градусов, а в среду после кратковременных дождей — до +16…+18, пишет синоптик Александр Колесов. Погода прошлой недели повторится, заключает эксперт.
Во второй половине недели воздух в Петербурге прогреется до +20 градусов. Хотя в город продолжат приходить кратковременные дожди, крупных осадков синоптик не прогнозирует. К выходным в регион вернется летняя жара — до +25…+27.
На прошлой неделе в городе прошли ливни с грозами, а к 18 июня за сутки выпало от 13 до 16 миллиметров дождя — количество осадков на центральной метеостанции города составило 55% от нормы месяца.
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