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В День памяти и скорби телебашня в Петербурге включит подсветку в цветах Георгиевской ленты

Подсветка будет работать с 23:15 21 июня до 02:35 22 июня.

Фото: FOTOGRIN // Shutterstock

В ночь с 21 на 22 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, Петербургская телебашня будет освещена специальной архитектурно-художественной подсветкой.

Телебашня будет подсвечена в цветах Георгиевской ленты — черном и оранжевом, символизирующих воинскую славу, мужество и память.

Аналогичная подсветка зажжется на телебашнях в Грозном, Костроме, Майкопе, Оренбурге, Саратове, Сочи, Тамбове и других городах, сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр».

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