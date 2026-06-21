В День памяти и скорби телебашня в Петербурге включит подсветку в цветах Георгиевской ленты

Подсветка будет работать с 23:15 21 июня до 02:35 22 июня.
В ночь с 21 на 22 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, Петербургская телебашня будет освещена специальной архитектурно-художественной подсветкой.
Телебашня будет подсвечена в цветах Георгиевской ленты — черном и оранжевом, символизирующих воинскую славу, мужество и память.
Аналогичная подсветка зажжется на телебашнях в Грозном, Костроме, Майкопе, Оренбурге, Саратове, Сочи, Тамбове и других городах, сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр».
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