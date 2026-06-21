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В Петербурге дождливо и ветрено, но тепло: температура поднимется до +27 градусов

В течение дня регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, из-за чего в городе будет облачно.

Фото: Stephen Richard McAdam // Shutterstock

В воскресенье, 21 июня, в Петербурге пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха в городе составит +25…+27 градусов. В Ленобласти ожидается +23…+28 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

В понедельник местами также пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью температура составит +14…+16 градусов, днем — +23…+25 градусов, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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