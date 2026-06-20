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Спасенных нерп разрешили выпустить на свободу

До этого их держали в неволе из-за бюрократической ошибки.

Фото: телеграм-канал «Фонд друзей балтийских нерп»

Спасенных нерп выпустят на свободу, рассказали в телеграм-канале «Фонда друзей балтийской нерпы». Там также опубликовали фотографию нерп в переносках.

«Все разрешения получены! Поехали!», — сообщили в фонде.

Напомним, что ранее нерп выпустить не удавалось, поскольку у «Фонда друзей балтийской нерпы» различались коды учета организации в налоговой, Росстате, Минюсте, ЕГРЮЛ и ЕРУЛ. Из-за этого программа портала «Госуслуги» не могла оформить разрешение от Росприроднадзора и присвоить ему номер.

Спасенных нерп не могут выпустить на волю из-за бюрократической ошибки

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