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Суббота в Петербурге будет теплой и солнечной: воздух прогреется до +25 градусов

Регион будет ощущать влияние антициклона с запада, который поспособствует рассеиванию облаков и активизирует дневной прогрев.

Фото: ANATOLY Foto // Shutterstock

В субботу, 20 июня, природа порадует петербуржцев солнечной, сухой и теплой погодой. 

Температура воздуха составит от +23 до +25 градусов, в Ленобласти ожидается от +21 до +26 градусов. Ветер будет дуть с запада, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление изменится мало и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ночью температура составит от +15 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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