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В Петербурге у чаек появились птенцы-слетки

Однако летать и добывать пищу самостоятельно они еще не умеют.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

В городе начался сезон, когда у серебристых чаек, самых крупных из гнездящихся в Петербурге, подрастает молодняк. Птенцы по доброй воле покидают гнезда, потому что там им уже тесно, а на свободе можно махать крыльями, тренировать лапы и готовиться к взрослой жизни.

За молодняком постоянно присматривают оба родителя. Таких птенцов называют слетками — они не брошены и в помощи человека не нуждаются. Это естественный этап в жизни многих птиц.

Взрослые чайки имеют контрастный бело-серый окрас, а птенцы — пестрые, чтобы лучше сливаться с окружающей средой. Биолог Павел Глазков напоминает: все, чем вы можете помочь, — не беспокоить их.

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