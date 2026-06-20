В Петербурге у чаек появились птенцы-слетки

В городе начался сезон, когда у серебристых чаек, самых крупных из гнездящихся в Петербурге, подрастает молодняк. Птенцы по доброй воле покидают гнезда, потому что там им уже тесно, а на свободе можно махать крыльями, тренировать лапы и готовиться к взрослой жизни.

За молодняком постоянно присматривают оба родителя. Таких птенцов называют слетками — они не брошены и в помощи человека не нуждаются. Это естественный этап в жизни многих птиц.

Взрослые чайки имеют контрастный бело-серый окрас, а птенцы — пестрые, чтобы лучше сливаться с окружающей средой. Биолог Павел Глазков напоминает: все, чем вы можете помочь, — не беспокоить их.