Войти в школу по лицу и оплатить обед улыбкой смогут учащиеся в Ленобласти

С 1 сентября в 10 школах региона заработает система пропусков по биометрии, сообщают в областной администрации. Школьники также смогут оплачивать питание в столовой с помощью улыбки, QR-кода или банковской карты. При этом альтернативные варианты — карта «Школа 47», наличные и дебетовая карта — останутся.
Проект по внедрению биометрии и нейросетей получил название «Технологичная школа». В числе первых его участников — Ново-Девяткинская СОШ, Коммунарская СОШ №3, Выборгская СОШ №10 и Тихвинский лицей №8. Всего в учреждениях установят 27 турникетов. Власти объясняют, что система упростит ряд процессов в школе: учитель будут оперативно получать список присутствующих на занятиях, его же будут использовать для организации питания в столовых. Подключение учеников к биометрии возможно только при наличии добровольного согласия родителей, подчеркивают в областной администрации.
Кроме этого, проект предлагает родителям объединить все школьные сервисы в мобильном приложении «СБОЛ» и в онлайн-режиме контролировать действия школьника. Система автоматически регистрирует ключевые события: вход в школу по биометрии или пропуску, оплату питания в столовой, покупки в буфете и выход из учебного заведения. Каждое действие отображается в приложении с указанием точного времени и суммы операции. Мгновенные уведомлениям держат родителей в курсе всех перемещений и трат ребенка.
В личном кабинете столовой школьники смогут оценивать блюда и продукты, отмечая понравившиеся позиции, а также самостоятельно оформлять заказы. Ребенок может выбрать фрукты, овощи, сэндвичи, выпечку, напитки или легкие перекусы, указать удобный интервал получения заказа (после второго, третьего или четвертого урока) и оплатить покупку через приложение.
Запуск пилотного проекта «ИИ-школа» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал 4 июня. Глава региона рассказал, что, помимо биометрии на входе в школе, появится «Ассистент преподавателя», который позволит учителю записывать урок, загружать аудио в систему и получать методологическую помощь. ИИ проанализирует, как прошло занятие — насколько правильно расставлены интонации, как усваивается материал. На уроках школьники также будут использовать нейросеть Kandinsky 3D для генерации объемных моделей из обычных фотографий или текста.
В Петербурге по биометрии уже можно оплатить проезд на всех станциях метро. Власти обещают распространить технологию и на другие виды общественного транспорта в городе. На этой неделе в Пулкове расширили применение регистрации по лицу на авиарейсы в более чем 30 российских городов. Впервые услуга в аэропорту появилась в начале июня и была доступна только на рейсах «Аэрофлота» между Петербургом и Москвой по программе «Шаттл».
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