Войти в школу по лицу и оплатить обед улыбкой смогут учащиеся в Ленобласти

Проект по внедрению биометрии и нейросетей получил название «Технологичная школа». В числе первых его участников — Ново-Девяткинская СОШ, Коммунарская СОШ №3, Выборгская СОШ №10 и Тихвинский лицей №8. Всего в учреждениях установят 27 турникетов. Власти объясняют, что система упростит ряд процессов в школе: учитель будут оперативно получать список присутствующих на занятиях, его же будут использовать для организации питания в столовых. Подключение учеников к биометрии возможно только при наличии добровольного согласия родителей, подчеркивают в областной администрации.

Кроме этого, проект предлагает родителям объединить все школьные сервисы в мобильном приложении «СБОЛ» и в онлайн-режиме контролировать действия школьника. Система автоматически регистрирует ключевые события: вход в школу по биометрии или пропуску, оплату питания в столовой, покупки в буфете и выход из учебного заведения. Каждое действие отображается в приложении с указанием точного времени и суммы операции. Мгновенные уведомлениям держат родителей в курсе всех перемещений и трат ребенка.

В личном кабинете столовой школьники смогут оценивать блюда и продукты, отмечая понравившиеся позиции, а также самостоятельно оформлять заказы. Ребенок может выбрать фрукты, овощи, сэндвичи, выпечку, напитки или легкие перекусы, указать удобный интервал получения заказа (после второго, третьего или четвертого урока) и оплатить покупку через приложение.