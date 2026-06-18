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О сбоях «ВКонтакте» сообщают петербуржцы

Всплеск жалоб жителей города на работу сервиса зафиксировал мониторинг DownDetector. По словам пользователей, у них не загружается сайт и приложение «ВКонтакте», не отправляются сообщения и медиа.

DenPhotos / Shutterstock.com

Тем временем мобильный интернет в Петербурге работает по «белым спискам», однако «ВКонтакте» включен в этот перечень с осени прошлого года. Россияне часто используют эту соцсеть для общения в качестве альтернативы другим мессенджерам в периоды шатдаунов мобильного интернета.

Накануне, 17 июня, в город с визитом прибыл премьер-министр Беларуси Александр Турчин. 18 июня он, а также глава российского правительства Михаил Мишустин участвуют в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Стрельне.

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