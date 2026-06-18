«Перспективы» проведут благотворительную регату в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью

Для участия в гонке не требуется специальной подготовки: перед стартом опытные шкиперы яхтенной школы проведут подробный инструктаж. В соревнованиях примут участие до 25 команд, в составе которых по 4-5 участников и шкипер. Еще есть возможность присоединиться. Помимо корпоративного участия, можно заявиться и индивидуально в составе сборной команды, и командой, состоящей из друзей или членов семьи. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте акции.

Благотворительная организация «Перспективы» уже 30 лет поддерживает детей и взрослых с тяжелыми нарушениями развития в интернатах, квартирах сопровождаемого проживания и семьях. Организация, как говорит ее команда, создает подопечным условия для достойной жизни, способствует принятию людей с инвалидностью в обществе и делает все возможное, чтобы за диагнозами в каждом из них увидели человека.