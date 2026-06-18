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«Перспективы» проведут благотворительную регату в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью

В акватории Финского залива 20 июня пройдет третья благотворительная регата «Перспективы: приключение для особенных людей» — командное соревнование на парусных яхтах в поддержку людей с тяжелой инвалидностью. Собранные средства направят на занятия и сопровождение для подопечных фонда «Перспективы».

Д. Сенькин / Предоставлено пресс-службой организации «Перспективы»
Е. Журавель / Предоставлено пресс-службой организации «Перспективы»

«Перспективы» проводят регату совместно с Первой Яхтенной Школой. Старт запланирован с Крестовского острова. Соревнования пройдут на парусных яхтах SANTER-760 и PLATU-25. На берегу болельщики смогут принять участие в мастер-классах. Например, расписать керамические изделия или создать собственную картину на мольберте. Помогать им будут художники и керамисты благотворительной организации «Перспективы».

Евгения Соколовская

Директор по связям с общественностью благотворительной организации «Перспективы»:

У нашей регаты есть отличительные черты, которыми мы особенно дорожим. Паруса яхт украшают картины художников арт-студии Благотворительной организации «Перспективы», которая работает в петергофском интернате, а символом соревнований стал кораблик, нарисованный одним из художников — Михаилом Соколовым. Для нас это не просто спортивное соревнование, а одно из самых ярких событий года, которое объединяет бизнес, спорт и, самое главное, реальную помощь.

М. Оборотова / Предоставлено пресс-службой организации «Перспективы»
М. Оборотова / Предоставлено пресс-службой организации «Перспективы»

Для участия в гонке не требуется специальной подготовки: перед стартом опытные шкиперы яхтенной школы проведут подробный инструктаж. В соревнованиях примут участие до 25 команд, в составе которых по 4-5 участников и шкипер. Еще есть возможность присоединиться. Помимо корпоративного участия, можно заявиться и индивидуально в составе сборной команды, и командой, состоящей из друзей или членов семьи. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте акции.

Благотворительная организация «Перспективы» уже 30 лет поддерживает детей и взрослых с тяжелыми нарушениями развития в интернатах, квартирах сопровождаемого проживания и семьях. Организация, как говорит ее команда, создает подопечным условия для достойной жизни, способствует принятию людей с инвалидностью в обществе и делает все возможное, чтобы за диагнозами в каждом из них увидели человека.

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